Smottamento sul sentiero per la Grotta dell'Acqua Bianca, interviene la Protezione civile

Piccolo smottamento a Mandello nei giorni scorsi. Dopo gli ultimi eventi temporaleschi, del materiale (costituito da rami e detriti) si è staccato dalla parete del bosco ostruendo parte del sentiero che da Rongio sale alla Grotta dell'Acqua Bianca. Per la precisione, in prossimità del ponte in sasso prima di quello in ferro che coincide con l'inizio del sentiero verso la grotta.

Lo smottamento non ha interessato cose o persone ed è stato subito segnalato ai volontari di Protezione civile di Mandello, intervenuti nelle ore successive per l'intervento di pulizia del sentiero dai detriti.

