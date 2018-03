Valmadrera. Smottamento in via Sotto il Monte: sfollate due famiglie

Sono due le famiglie che sono state sfollate nella notte in via Sotto il Monte a Valmadrera a causa di uno smottamento causato dalle frequenti e intense pioggie cadute in città e, più in generale, nel lecchese nel fine settimana. Poco dopo le 3 due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco e una squadra della stazione di Valmadrera sono entrate in azione per tamponare l'emergenza e, unitamente ai volontari della Protezione Civile di Valmadrera, hanno evacuato la zona.

La frana staccatasi dal Moregallo ha fatto cedere parte del muro di cinta dell'abitazione; la via è stata chiusa al traffico fino al sopraggiungere dell'alba, quando l'entità del cedimento è valutata in maniera più approfondita. Le famiglie sfollate hanno passato la notte in una vicina struttura alberghiera della frazione di Parè.