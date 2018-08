Soccorsa 34enne punta da insetto sulla strada per il Cainallo

Apprensione questa mattina a Esino, lungo la strada per il Cainallo, per via di una donna vittima della puntura di un insetto.

La 34enne ha infatti manifestato subito i sintomi di una reazione allergica, per fortuna limitata alla cute sino all'arrivo dei paramedici. Sul posto l'ambulanza dei volontari del Soccorso Bellanese e l'automedica dell'Aat Lecco, che hanno prestato le prime cure alla donna.

Impossibile, al momento, per i sanitari stabilire con esattezza l'insetto che l'avrebbe punta. Considerata la presenza del pungiglione, potrebbe trattarsi di un'ape, una vespa, un calabrone o un tafano. La 34enne è stata trasportata all'ospedale di Gravedona; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.