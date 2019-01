Monte Barro: escursionista si ferisce a una caviglia, in azione il Soccorso Alpino

Tecnici del Soccorso Alpino in azione a metà pomeriggio di oggi, giovedì 3 gennaio, per prestare aiuto a un'escursionista feritasi durante l'attività che stava svolgendo sul Monte Barro, nel comune di Galbiate. La donna, stando a quanto appreso, poco sotto la vetta della montagna lecchese si sarebbe procurata un trauma a una caviglia; non potendo proseguire oltre, si è vista costretta a chiamare i soccorsi per il necessario intervento, portato intorno alle ore 15.30.

Raggiunta da una squadra dei volontari della Stazione di Lecco, la donna è stata portata a valle e, da lì, presso l'ospedale di Lecco. Qui è stata accettata in codice verde.