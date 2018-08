Famiglia si perde mentre va a fare funghi: interviene il Soccorso Alpino

Ieri sera alle ore 21:30 la stazione del Soccorso alpino Valsassina - Valvarrone è stata allertata dalla centrale Sale Operative Regionali dell'Emergenza Urgenza (SOREU 118) dei Laghi per quattro persone (madre di anni 49, con i due figli e un nipote, tutti minorenni) disperse in una zona boschiva sopra l’abitato di Maggio, nel comune di Cremeno.

Usciti nel tardo pomeriggio per cercare funghi, non hanno fatto rientro a casa con l'avvicinarsi del buio. Il Soccorso Alpino ha mobilitato quindici tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleolologico (Cnsas) della stazione di valsassinese di Barzio, con l’ausilio di due Vigili del Fuoco. A quel punto son sono iniziate le ricerche e la zona è stata perlustrata, avendo come indicazioni le poche e frammentarie informazioni comunicate per telefono dalla madre alla centrale.

Dopo circa mezz’ora, i quattro sono stati trovati in una zona boschiva, non lontano da una strada carrabile. Erano disorientati e stanchi e, quindi, è stato necessario recuperarli con la Jeep, per poi riportarli tutti e quattro illesi presso la propria abitazione, a Cremeno. L’intervento si è concluso in tempi brevi e il recupero dei dispersi è stato possibile solo grazie alla profonda conoscenza del territorio da parte dei soccorritori del CNSAS.