Donna soccorsa in Via Tubi: i pompieri la fanno uscire dal balcone

Vigili del fuoco del Comando di Lecco in azione, questa mattina intorno alle 10.30, in Via Tubi a Lecco per soccorrere una donna.

Dalle prime informazioni raccolte, pare che la donna sia stata vittima di un malore in casa. Sul posto, oltre all'autoscala dei pompieri, anche l'ambulanza del Lecco Soccorso. Per caricarla, però, si è resa necessaria una complicata operazione: la scala che conduce al suo appartamento, infatti, era troppo stretta per consentire il passaggio della lettiga.

Per questo motivo i Vigili del fuoco sono stati costretti a farla uscire dal balcone per il successivo trasporto dei sanitari in ospedale.

Gallery