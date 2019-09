Mandello: intossicato dall'alcool, uomo trasferito in ospedale nel cuore della notte

Intervento notturno dei volontari del Soccorso degli Alpini Mandello, entrati in azione intorno alle 3.40 della notte tra venerdì e sabato. Il personale sanitario è stato chiamato a prestare la sua opera in via Alessandro Manzoni: protagonista è stato un uomo di cinquantacinque anni, che ha accusato dei disturbi riconducibili all'eccessivo consumo di sostanze alcoliche. L'uomo, dopo l'intervento di primo soccorso avvenuto in codice giallo, è stato trasferito in "verde" presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.

Ordinanza anti-alcool per il Motoraduno

In occasione del Motoraduno Internazionale 2019 dedicato alla Moto Guzzi il sindaco Riccardo Fasoli ha firmato un'ordinanza (33/2019) che impone il divieto temporaneo assoluto di:

somministrazione e vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e in lattine dalle ore 00,00 del 6/9/19 alle ore 24,00 del 8/9/19, nei confronti degli esercizi pubblici e commerciali e nel commercio su aree pubbliche;

somministrazione bevande super alcoliche dalle ore 00,00 alle 07,00 dei giorni di venerdì 6 sabato 7 e domenica 8 settembre 2019;

Il divieto è valido per tutto il territorio del Comune di Mandello del Lario, eccezion fatta per le porzioni di territorio site nelle località Moregallo e Piani dei Resinelli.