Persa l'attrezzatura, rischiano di cadere nel precipizio: salvati con l'elicottero

Perdono parte dell'attrezzatura mentre affrontano un'escursione sul Resegone, e uno di loro scivola fermandosi soltanto per miracolo prima di cadere dal precipizio.

Si è sfiorata la tragedia questa mattina, domenica, intorno alle 12.30 sul monte lecchese, in prossimità del canale Bobbio, dove tre persone sono andate in seria difficoltà, rendendo necessario l'intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco assieme all'elinucleo di Malpensa.

Dopo avere localizzato i malcapitati, i soccorritori li hanno tratti in salvo utilizzando il verricello dell'elicottero Drago Vf84 in dotazione ai Vigili del fuoco. I tre sono stati fatti sbarcare nel primo pomeriggio, illesi, ai Piani d'Erna, per la successiva discesa a valle.

