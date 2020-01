Doppio intervento delle forze di soccorso sulle piste da sci di Bobbio

Doppio intervento delle forze di soccorso anche oggi, martedì, sulle piste di sci dei Piani di Bobbio.

Il primo alle ore 10.30, per l'infortunio di un uomo di 64 anni in infermeria. Allertata la squadra del Soccorso alpino della XIX Delegazione lariana di stanza in Valsassina, è stato poi necessario l'intervento dell'elisoccorso da Como, che ha accompagnato l'uomo in ospedale a Gravedona con un codice giallo.

Il secondo intervento a orario di pranzo, agli impianti sciistici: l'infortunio ha riguardato un 29enne, raggiunto dai volontari del Soccorso Introbiese che lo hanno poi trasportato al Manzoni in codice verde.