Parcheggi: lecchesi favorevoli ai ritocchi, «ma di sera dovrebbero essere gratuiti»

Giusto ritoccare le tariffe dei parcheggi, ma di sera sarebbe opportuno lasciare i posteggi di Lecco gratuiti, come accadeva fino a qualche anno fa.

A volerlo sono i cittadini che hanno risposto, in centinaia, al sondaggio lanciato da Lecco Today a inizio settimana. Sette giorni per votare tra le cinque opzioni proposte dalla redazione, desiderosa di tastare il polso alla cittadinanza a un mese dall'introduzione delle nuove tariffe e dei nuovi orari.

L'opzione "Giusto, ma oltre le 20 i parcheggi devono essere gratuiti ovunque" ha raccolto il 29% dei voti dei lettori. Il campione di votanti è dunque d'accordo con i ritocchi alle tariffe («ci siamo adeguati dopo tanto tempo agli standard degli altri capoluoghi», hanno spiegato dal Comune di Lecco) ma preferirebbe non dover mettere mano al portafogli in orario serale, dopo le 20. In alcuni casi, invece, la fascia di pagamento è stata prolungata sino alle 24.

Un voto molto equilibrato

Dando uno sguardo al nostro sondaggio, al secondo posto l'opzione "Sbagliato, erano già troppo alte prima dell'adeguamento" con il 27%. A conferma dell'estrema incertezza che ha caratterizzato il sondaggio, il 24% delle preferenze espresse è andato all'opzione "Sbagliato, le risorse per migliorare il servizio vanno raccolte in altri modi".

In generale, le opzioni di disaccordo sommano il 51% dei voti, mentre quelle favorevoli (seppure con modalità diverse) il 49%. Soltanto il 3% dei nostri lettori si è schierato a favore dell'adeguamento sposando la motivazione addotta dal Comune di Lecco, ovvero che le tariffe fossero rimaste inalterate per lungo tempo e che il rincaro sia ora necessario per adeguarsi alle altre città capoluogo.

Qui sotto i risultati del sondaggio.