Sondaggio | Treni e stazioni: cosa fareste per aumentare la sicurezza?

Una situazione desolante. E preoccupante. Le notizie di cronaca di cui quotidianamente rendiamo conto hanno sempre più spesso come teatro i treni e le stazioni.

Negli ultimi mesi si è perso il conto: furti, rapine, scippi, aggressioni, spaccio di stupefacenti che hanno coinvolto i pendolari. E poi pestaggi, minacce e lancio di sassi che invece hanno visto come vittime i dipendenti di Trenord tra capitreno e macchinisti.

Il problema è sotto gli occhi di tutti ed è naturalmente sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, che stanno facendo moltissimo in proporzione alle forze numericamente disponibili, mettendo in atto anche numerosi servizi di prevenzione. La stessa Trenord ha annunciato l'ingresso in servizio nel 2018 di 80 macchinisti e 80 capitreno che consentiranno di aumentare la presenza del personale a bordo dei convogli ferroviari. La questione sicurezza del trasporto pubblico è al vaglio inoltre della Regione Lombardia.

I nostri lettori - tra i quali tantissimi pendolari - sono da sempre molto attenti e sensibili sull'argomento. Proponiamo allora un sondaggio sulla problematica, chiedendo di esprimere una preferenza sulle iniziative che si ritengono più idonee a contrastare il dilagare della delinquenza e della microcriminalità sui treni e nelle stazioni. Naturalmente si tratta di semplici ipotesi (e che, idealmente, sarebbero auspicabili tutti insieme) per tastare le opinioni dei lettori.

Queste le opzioni del sondaggio: implementare la videosorveglianza a bordo dei treni e nelle stazioni; aumentare numericamente la vigilanza privata sui treni; aumentare i servizi di prevenzione delle forze dell'ordine sui convogli; allestire presidi permanenti di vigilanza privata nelle stazioni; fornire al personale ferroviario strumenti per l'autodifesa (esempio: spray al peperoncino); nessuna, sono sufficienti gli sforzi già messi in atto.

Le regole per votare (trovate il sondaggio in coda all'articolo) sono sempre le stesse: è possibile esprimere un voto per ciascuna rete internet utilizzata.