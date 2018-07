Sondrio, 22enne trovato senza vita nel Mallero

Un ragazzo di 22 anni è stato trovato senza vita questa mattina all'alba nel Mallero, in localita Gombaro, Provincia di Sondrio. L’allarme è stato lanciato alle 5.30 di oggi, mercoledì, da un pescatore che ha notato il corpo nelle acque del torrente. Il corso d'acqua, nel suo sviluppo, scende valle e si unisce all'Adda, le cui acque tagliano il Lecchese.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il personale del servizio medico e gli agenti della Polizia. Quando i soccorritori hanno raggiunto il giovane per lui ormai non c’era più nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Gli agenti della Polizia hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire la dinamica della tragedia e dare una spiegazione alla morte del ragazzo.