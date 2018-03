Ingerisce sostanze tossiche, ragazza ritrovata in fin vita nei boschi

Drammatico soccorso questa mattina a Osnago, in un bosco non lontano dalla zona centrale del paese al confine con Lomagna. Una ragazza di 18 anni è stata ritrovata in fin di vita.

Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca Merate e un'automedica del 118 per portare le prime cure alla giovane, le cui condizioni sono parse da subito molto gravi. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la 18enne avrebbe ingerito sostanze tossiche, non si esclude l'ipotesi del tentato suicidio. Intervenuti sul luogo del ritrovamento anche i Vigili del fuoco dal distaccamento di Merate.

Saranno le forze dell'ordine a indagare sull'episodio per accertare la dinamica dell'intossicazione. La ragazza è stata trasportata in ospedale al Manzoni di Lecco in codice rosso con l'ausilio dell'elisoccorso giunto nei boschi sopra Osnago dal Sant'Anna di Como.