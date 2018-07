Sospetti di sostanze tossiche in Questura, ma è un falso allarme

Si sono vissuti attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi negli uffici della Questura in Via Leonardo Da Vinci per il sospetto, poi rivelatosi infondato, di fuoriuscita di sostanze tossiche.

A far scattare l'allerta, spiegano dall'Ufficio di Gabinetto, due dipendenti che hanno avvertito un forte odore sull'androne delle scale, notando una collega che manifestava preoccupanti disturbi quali bruciore di gola e forte tosse.

Immediata è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco del comando di Lecco, intervenuti in Via Da Vinci con una squadra del Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). I pompieri non hanno ravvisato la presenza di sostanze tossiche e per nessuno si sono rese necessarie le cure dei medici.

Con ogni probabilità a produrre l'intenso odore è stata la reazione chimica di prodotti utilizzati per la pulizia delle scale quali ammoniaca e detergenti.