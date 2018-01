Oggiono, chiusa al transito la SP 60 per dissesto in carreggiata: la mappa

La Provincia di Lecco ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 60 dir Diramazione Ello, tra l’intersezione con via Piave e l’intersezione con via Castello nel territorio comunale di Oggiono, dalle 18.00 di lunedì 22 gennaio sino a successiva revoca.

Nel primo pomeriggio di lunedì 22 gennaio lungo il tratto di strada in questione si è riscontrato un dissesto in carreggiata che ha compromesso la planarità del piano viabile; a seguito di lavori di ispezione si è riscontrata una cavità sotterranea di notevoli dimensioni.

Pertanto la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la chiusura al transito della strada provinciale 60 dir per garantire l’incolumità e la sicurezza della circolazione del traffico e contestualmente permettere lo svolgimento delle operazioni di ripristino del piano viabile in condizioni di sicurezza per le maestranze.

Sono assicurati collegamenti viari alternativi, rappresentati dalla deviazione del traffico veicolare lungo la strada provinciale 58 di Colle Brianza dal lato verso Ello e lungo la strada provinciale 51 della Santa dal lato verso il centro di Oggiono.

