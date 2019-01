La SP72 a Bellano riapre giovedì. «Sbloccati i fondi per la messa in sicurezza»

Riaprirà alle 16 di giovedì 10 gennaio 2019 il tratto di Provinciale 72 chiuso a causa dell'allerta vento nella giornata di ieri, mercoledì. A comunicarlo la Provincia di Lecco, che in via cautelativa aveva optato per la chiusura totale del tratto in località Tre Madonne, fra Bellano e Varenna, già oggetto a senso unico alternato dopo la frana di fine novembre.

«SP72, Vicini a chi sopporta i disagi»

«Siamo vicini a tutti coloro che stanno sopportando i disagi portati dalla chiusura di questi giorni e quelle precedenti, creando problemi anche a servizi fondamentali quali quelli di primo soccorso e a tutti noi che viviamo in questo territorio - ha commentato in una nota su Facebook il gruppo di maggioranza "Bellano guarda avanti" - Appena è emersa la presenza della frana e la relativa chiusura totale della strada, abbiamo messo in campo tutte le forze, attraverso provvedimenti e sollecitazioni, per garantire la riapertura nel più breve tempo possibile. Abbiamo subito raccolto l'ok dei privati coinvolti, impegnato risorse economiche non indifferenti e appaltato i lavori di somma urgenza che hanno permesso la riapertura, seppur col senso unico alternato. Immediatamente abbiamo sollecitato gli enti superiori (ricordiamo che il disgaggio è su terreni privati e la strada è di competenza provinciale) affinchè fosse trovata una soluzione definitiva e solerte».

La buona notizia, per gli utenti della SP72, non riguarda soltanto la riapertura parziale di giovedì. «Possiamo oggi annunciare che abbiamo avuto rassicurazioni da Regione Lombardia, alla quale vanno i nostri ringraziamenti, che sono stati reperiti i fondi per permettere i lavori, e che la Provincia sta già portando avanti il progetto che garantirà la messa in sicurezza definitiva della parete rocciosa, permettendo la riapertura totale della strada provinciale. Come Amministrazione continueremo a sollecitare e mettere in campo tutto l'impegno e l'attenzione per risolvere al più presto questo disagio che ci coinvolge direttamente».