Masso cade sulla SP72 tra Varenna e Bellano: strada aperta

Ancora una volta massi sulla strada Provinciale 72. È accaduto in mattinata, sempre nella zona tra Varenna e Bellano negli ultimi mesi teatro di più episodi di distaccamento di materiale roccioso dalla parete.

Nel dettaglio, la zona interessata si trova all'uscita della prima galleria da Varenna in direzione Bellano: il masso, di discrete dimensioni, è caduto a lato della SP72 frantumandosi, riversando così detriti su parte della carreggiata. Nessun veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto sono subito intervenuti Vigili del fuoco, Polizia stradale e personale della Provincia di Lecco per rimuovere il materiale. Sono in corso accertamenti per valutare eventuali rischi.

La circolazione stradale al momento non è stata interrotta. Ricordiamo che nel weekend questa zona del lago sarà teatro dell'Air Show con lo spettacolo delle Frecce tricolori, e lungo la SP72 è già previsto il senso unico in direzione Nord a causa del preventivato grande afflusso di veicoli.