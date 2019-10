Pizzicato dopo aver venduto della cocaina: giovane spacciatore arrestato, sarà espulso

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco attraverso mirati servizi di osservazione e il controllo delle aree ritenute di maggiore interesse.

In tale contesto operativo, dopo l’arresto del primo ottobre scorso avvenuto presso il Parco Adda, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte, nel pomeriggio di sabato 12 ottobre, hanno tratto in arresto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti, Vladimir Ferati, 23enne incensurato, irregolare sul territorio nazionale, ma di fatto domiciliato a Calolziocorte, sorpreso poco dopo aver ceduto, ad un 40enne di Galbiate, tre dosi di cocaina.

Arrestato e condannato, sarà espulso dopo aver scontato la pena

Il cittadino albanese, in seguito alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di cinque grammi dello stesso stupefacente già suddiviso in altrettante dosi, nonché della somma in contante di centoquarantacinque euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare, condotta dai Carabinieri operanti presso il domicilio del reo, ha permesso di sequestrare ulteriori venti grammi di cocaina, anch’essa già confezionata in altrettante dosi termosaldate, nonché di ulteriori duemila euro in contanti. L’arrestato nella mattinata odierna è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo: al termine del processo, nel convalidare l’arresto, lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione con nulla osta all’espulsione dal territorio nazionale.