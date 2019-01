Fermato e perquisito dai carabinieri, viene pizzicato con la cocaina: arrestato pregiudicato

Nella serata di ieri, venerdì 18 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Oggiono, hanno arrestato Aimad Sabi, 23enne, originario del Marocco, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Arrestato dopo la perquisizione

I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio in Castello di Brianza, hanno intercettato a bordo dell’autovettura Citroen C4 Sabi, che, in seguito alla perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina, un coltellino tascabile, un telefono cellulare, materiale utile al confezionamento delle dosi, nonché circa cinquecento euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

La condanna

L’arrestato nella mattinata odierna è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, in seguito al quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.