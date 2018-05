Spaccio alla stazione di Molteno: «Bonificare l'area per arginare il fenomeno»

Continua l'emergenza spaccio lungo la rete ferroviaria lecchese. L'ultimo "centro" sarebbe stato individuato a Molteno, così come denunciato pubblicamente durante l'ultimo Consiglio comunale. Un fenomeno purtroppo ampiamente diffuso, con comitive di giovani che si recherebbero appositamente in treno dai paesi limitrofi per acquistare la droga nei pressi della stazione.

Il fenomeno ha destato anche l'attenzione del Codacons: «Si tratta di un fenomeno preoccupante che interessa maggiormente le zone dismesse lungo la tratta ferroviaria - scrive l'associazione dei consumatori in una nota ufficiale - Molto spesso accade che le persone dedite all'attività di consumo e spaccio di sostanze accedano all'area di via Aldo Moro, scavalcando la recinzione di fronte al cimitero, oppure attraversando la linea ferroviaria. Altri invece arrivano alla stazione in treno e poi si incamminano lungo la linea ferroviaria, finché non raggiungono l'area dismessa, esponendosi peraltro a gravi pericoli».

La proliferazione della vegetazione, con una conseguente visibilità ridotta, non farebbe altro che favorire l'attività di spaccio indisturbata, creando una situazione di vero e proprio degrado. Non mancano i ritrovamenti in zona di siringhe, a ulteriore conferma del proliferare di eroina.

Il Codacons «invita il Comune di Molteno a bonificare le aree interessate dal fenomeno per aumentare la visibilità e ridurre l'attività di spaccio diffusa; inoltre invierà un esposto in Procura per reprimere il più possibile questa attività criminosa».