Operazioni antidroga tra i boschi della Brianza: fermati tre giovani spacciatori

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco, con particolare riferimento alle aree boschive ed ai centri cittadini. Durante lo svolgimento dell'attività il personale delle Stazioni Carabinieri di Costa Masnaga e di Merate, impegnato nel controllo del territorio, ha condotto due distinte operazioni antidroga.

I militari della Stazione di Costa Masnaga, nel pomeriggio di venerdì 22 maggio, all’interno della zona boschiva di “Villa Bordone” nel territorio di Bosisio Parini, hanno fermato e tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Salah Gournadi, 24enne cittadino marocchino già noto alle Forze di Polizia, senza fissa dimora e irregolare su territorio nazionale, trovato in posseso di 26 grammi di cocaina 42 grammi di hashish e della somma in contanti di 4.020 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La seconda operazione a Merate

Nel corso della serata i carabinieri della Stazione di Merate, con l’ausilio del Nucleo Operativo Radio Mobile (Norm) della Compagnia, hanno tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Nabil Mahfod, 33enne, e El Hadi Falah, 28enne, entrambi cittadini del Marocco e noti alle Forze di Polizia, senza fissa dimora e irregolari su territorio nazionale, che poco prima avevano ceduto una dose di cocaina a un 44enne, cittadino italiano, residente in provincia di Monza e Brianza. La successiva perquisizione dell’abitazione in uso ai due stranieri, posta nel centro cittadino di Merate, ha permesso di rinvenire 46,7 grammi di “cocaina” e di ulteriori 9,8 grammi dello stesso stupefacente, già suddivisi in 14 dosi termosaldate, diversi telefoni cellulari, nonché la somma in contati di 9.395 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

I tre arrestati nella mattinata di sabato sono stati condotti presso il Tribunale di Lecco per il giudizio con rito direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per Mahfod e Falah, mentre Gournadi è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.