Colto in flagrante mentre vende della cocaina: giovane finisce in manette

La Polizia di Stato di Lecco, nella serata di sabato 17 maggio ha arrestato il giovane Mourad El Amarti a Brivio. Il giovane, marocchino classe 1991, regolare sul Territorio Nazionale, domiciliato presso Cisano Bergamasco (BG) e già condannato in precedenza per detenzione di sostanze stupefacenti, è stato colto in flagranza di reato ed è stato arrestato con l'accusa di spaccio e detenzione di stupefacenti.

Colto in flagrante dai poliziotti

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecco poco prima hanno ricevuto una segnalazione circa l’attività di spaccio svolta dal giovane nei pressi di un locale di via Como, e, al termine di un articolato servizio di appostamento, lo hanno bloccato subito dopo aver assistito alla cessione di due dosi di cocaina, messe nelle mani di un avventore del locale.

Droga per cinquemila euro ancora da "spacchettare"

La successiva perquisizione personale e dell’abitazione di Cisano Bergamasco ha permesso di rinvenire complessivamente 1.660 euro, circa undici grammi di cocaina già suddivisi in sedici dosi pronte alla vendita, quasi quaranta grammi di cocaina, che gli agenti hanno rinvenuto in un unico blocco, e un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi. Dalla sostanza, una volta suddivisa, sarebbero derivate complessivamente circa cento dosi di cocaina per un valore commerciale complessivo di circa cinquemila euro.

Al termine dell’udienza di convalida svolta in data odierna, lo spacciatore è stato sottoposto agli arresti domiciliari e condannato con patteggiamento alla pena di otto mesi di reclusione per la cessione, mentre è ancora in attesa di giudizio per la detenzione della cocaina.