Trovato con mezzo etto di droga nell'auto: olginatese denunciato dai carabinieri

Nella tarda serata di giovedì 26 luglio, i Carabinieri della Stazione di Calolziocorte, hanno tratto in arresto Antonio Abbinante, classe 1978 residente ad Olginate, per spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, con l’ausilio di una unità cinofila del Nucleo Carabinieri di Casatenovo, hanno svolto mirate verifiche su varie zone della cittadina, come vi abbiamo abbiamo documentato.

Nel corso degli accertamenti è stato sottoposto a controllo il 40enne, che, nell’immediatezza, è stato trovato in possesso di sei grammi e mezzo di hashish. La perquisizione dell’autovettura del fermato, condotta unitamente all’unità cinofila antidroga del Nucleo di Casatenovo, ha permesso di sequestrare una busta di cellophane contenente ulteriori quarantanove grammi dello stesso stupefacente, nascosto all’interno del cruscotto del veicolo.

Inoltre, la successiva perquisizione domiciliare, pur non permettendo di sequestrare ulteriore stupefacente, ha consentito comunque di reperire materiale idoneo al confezionamento di dosi, avvalorando l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arrestato, nella mattinata odierna, è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha fissato una nuova udienza per il prossimo mese di settembre, disponendo nei suoi confronti la misura della presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.