Arrestato spacciatore di cocaina a Calolziocorte. Nei guai è finito M.S., 23enne domiciliato in provincia di Bergamo, già noto alle forze di polizia.

I Carabinieri della locale stazione lo hanno sorpreso sabato sera, durante un servizio specifico di contrasto al fenomeno dello spaccio, mentre vendeva due dosi di cocaina per 1 grammi complessivo. Acquirenti due trentenni residenti in provincia di Lecco.

La successiva perquisizione, estesa anche al domicilio del 23enne, ha permesso ai militari di sequestrare ulteriori quattro dosi, per complessivi 2,2 grammi di cocaina, nonché due cellulari, 11 grammi di mannitolo (utilizzato per il taglio dello stupefacente) materiale utile al confezionamento delle dosi, 320 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'arrestato, questa mattina, è stato condotto in Tribunale a Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere.