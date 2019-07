Scappa dal controllo dei carabinieri con la moto: fermato e perquisito, nascondeva della cocaina

Nel pomeriggio di domenica 28 luglio i Carabinieri della Stazione di Brivio hanno tratto in arresto, Abdul Dimi, 29enne cittadino del Marocco e irregolare sul territorio nazionale, già noto alle Forze di Polizia; l'accusa rivoltagli è quella di detenzione ai fini di spaccio sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e l'arresto

I militari, impegnati in attività di controllo del territorio nel comune di Brivio, hanno intercettato l'africano che, a bordo di un motociclo (risultato poi essere intestato ad un prestanome connazionale, residente in provincia di Bergamo), alla vista dei militari ha tentato, invano, di eludere il controllo. La successiva perquisizione personale svolta sul reo ha consentito di rinvenire 7,4 grammi di cocaina e la somma in denaro contante di cinquecentotrenta euro, ritenuta dai militari provento dell’attività di spaccio.

La condanna

L’arrestato nella mattinata di lunedì è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo a seguito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.