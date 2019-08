Droga, è emergenza in Lombardia: aumentate le segnalazioni anche nel Lecchese

«Lo spaccio di droga è un'emergenza in Lombardia, le persone denunciate per reati relativi agli stupefacenti sono in aumento quasi dell'1% rispetto all'anno scorso e il 60% di queste è straniero». A dirlo è l'assessore regionale a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato: «Per citare alcuni episodi di cronaca - sottolinea De Corato in una nota - ricordo gli ultimi arresti a Milano, Cremona, Pioltello, nel Milanese, e quello più recente a Brescia».

Lecco, crescita del 3%

Secondo i dati contenuti nell'ultima relazione annuale della Direzione Centrale servizi antidroga del Viminale del 2019, in Lombardia sono state denunciate all'autorità giudiziaria per reati relativi agli stupefacenti 5.020 persone, delle quali 3.431 in stato di arresto, con un aumento dello 0,99% rispetto all'anno precedente, corrispondenti al 14,05% del totale nazionale. In provincia di Milano è stato registrato il 53,55% delle persone segnalate a livello regionale, il 9,24% a Brescia, il 6,83% a Bergamo, il 6,53% a Varese, il 6% a Como, il 4,70% a Monza e Brianza, il 2,93% a Lecco, il 2,63% a Lodi, il 2,07% a Mantova, l'1,99% a Sondrio, l'1,93 % a Pavia e l'1,59% a Cremona.

«Gli stranieri coinvolti nel narcotraffico - sottolinea l'assessore - sono stati 3.020, con un incremento del 5,15% rispetto all'anno precedente. Il dato significativo e preoccupante è che in Lombardia gli stranieri siano il 60,16% dei denunciati, a fronte del 39,77% della media nazionale, e che la Lombardia è la prima regione in Italia per numero di stranieri segnalati all'autorità giudiziaria per reati di droga».