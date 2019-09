Denunciato pusher nel "bosco della droga" tra Molteno e Bulciago

Una denuncia e un sequestro complessivo di 50 grammi di stupefacente: è il risultato di un servizio di prevenzione dello spaccio di droga svolto nei boschi di Molteno e Bulciago dagli agenti della Questura di Lecco con l'ausilio di personale dei cinofili e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano.

Il servizio è stato effettuato nel pomeriggio di lunedì 9 settembre, un monitoraggio volto a contrastare il sempre più grave fenomeno dello spaccio nelle zone boschive tra Molteno e Bulciago. In quest'ultimo comune, con l'ausilio del cane antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine, personale della Squadra Mobile - sezione Antidroga è riuscito a individuare un ragazzo italiano, P.M. di Morbegno (So), che è stato deferito alla Procura di Lecco perché trovato in possesso di oltre 6 grammi di cocaina e di circa 11 grammi di hashish, probabilmente destinati al successivo spaccio.

Nell'occasione sono stati sequestrati anche due involucri contenenti rispettivamente ulteriori 20 grammi di hashish e oltre 30 grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente eroina.

