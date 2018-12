Spaccio, sgominata banda internazionale. Sequestrati 40 chili di cocaina

Sgominata banda di spacciatori attiva a livello internazionale, arrestate undici persone grazie al blitz effettuato dalla Polizia di Milano nella notte tra martedì e mercoledì.

L'operazione denominata "Braveheart", condotta dalla Squadra mobile meneghina - che ha eseguito ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip di Milano su proposta dalla locale Procura - ha smantellato una rete criminale dedita al traffico internazionale di cocaina. Gli arrestati sono nove cittadini albanesi e due italiani.

Nel corso dell'attività investigativa sono stati effettuati inoltre cinque arresti in flagranza di reato e squestrati 40 chilogrammi di stupefacente.

Davvero curiosa la modalità con cui i trafficanti comunicavano in maniera cifrata il nuovo numero di cellulare in uso alla banda, ovvero con la parola in codice "Berlusconi", composta da dieci caratteri diversi con un numero associato a ciascuna lettera.

Per un certo periodo i trafficanti sono riusciti a evitare le intercettazioni da parte degli investigatori, ma il gioco non è durato a lungo.