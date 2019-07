Spaccio di droga a fianco della "58", Brambilla: «Raccogliamo segnalazioni»

Pericolo spacciatori tra i comuni di Santa Maria Hoè e Colle Brianza. A denunciarlo è direttamente Efrem Brambilla, sindaco di Santa Maria Hoè che ha utilizzato il suo profilo Facebook per raccogliere le segnalazioni dei cittadini; stando a quanto si legge nel post, la zona interessata sarebbe quella a margine della Strada Provinciale 58, che collega il comune in collina a quello situato in pianura, tra le frazione di Hoè e quella di Nava.

Spaccio tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza?

Questo il post diffuso da Brambilla:

«Stiamo indagando con le forze dell’ordine su spacciatori di droga che ultimamente pare si appostino nei pressi della Sp 58, la strada provinciale tra Santa Maria Hoè e Colle Brianza, tra la frazione Hoè e Nava. Se qualcuno avesse delle informazioni mi faccia sapere o chiami l’Ufficio Polizia Locale ed i Carabinieri di Brivio. Con la collaborazione di tutti possiamo fermarli. Scrivetemi anche in privato. Vi ringrazio».

Gallery