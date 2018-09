Sgominata dalla Squadra mobile di Lecco banda di spacciatori

Sgominata dalla Polizia di Lecco una banda dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Eseguiti cinque arresti, sette persone sono ricercate e per due è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in seguito ai provvedimenti emessi dai Gip di Lecco e Como.

I criminali si erano spartiti il territorio dello spaccio in una vasta area tra Lecco, Como e Monza Brianza. Nel loro "listino" vari tipi di droga: eroina, cocaina e hashish, con clientela fissa a Lecco e in Valsassina, così come in numerose località brianzole e del Comasco.

A dare il via alle indagini - con l'utilizzo di intercettazioni telefoniche - della Squadra mobile lecchese è stata l'individuazione di uno degli indagati a Olginate con 21 dosi di cocaina e 700 euro in banconote di piccolo taglio. Il giro d'affari ricostruito dagli inquirenti è di circa 300mila euro.

In questi minuti è in corso una conferenza stampa alla Questura di Lecco nella quale verranno forniti maggiori dettagli.