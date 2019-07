Famiglia di spacciatori arrestata nel Comasco: un lecchese tra i fornitori della droga

Una famiglia intera, la madre 47enne, il padre 51enne e il figlio 22enne, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, accusata di gestire una fiorente attività di spaccio di hashish e marijuana a Cabiate, comune del Comasco in cui risiede. Gli arresti sono stati eseguiti nella giornata di martedì dai carabinieri di Mariano Comense, che hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Como: i tre membri del nucleo famigliare, insieme ad altre due persone pregiudicate coinvolte nelle indagini, sono stati portati alla casa circondariale di Como, fatta eccezione per la madre per cui è stato disposto l'obbligo di firma.

Il modus operandi della famiglia di spacciatori

Le indagini, iniziate a maggio, hanno fatto emergere come la famiglia in questione, italiana e residente nel comune della provincia di Como, avesse messo in piedi un giro di spaccio nel paese. Durante le vendite documentate dagli inquirenti sono stati riforniti oltre trenta soggetti, di cui alcuni minorenni, provenienti anche dai comuni limitrofi. I clienti telefonavano, spiegavano la propria richiesta e poi venivano indirizzati in luoghi convenzionali a poca distanza dall'abitazione della famiglia per recuperare la merce.

Un lecchese tra i fornitori

A fornire la droga ai tre erano due uomini con precedenti penali specifici, un italiano e un cittadino marocchino entrambi 33enni, residenti rispettivamente a Merate, in provincia di Lecco, e a Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Erano loro a occuparsi dello spaccio di cocaina, rifornendo a loro volta atri soggetti della zona. Durante le indagini sono stati recuperati e posti sotto sequestro oltre 20 grammi di hashish e circa 5 grammi di cocaina.