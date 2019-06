Sorpreso a spacciare a Ferrara: arrestato dai carabinieri uomo lecchese

Nel primo pomeriggio di domenica i Carabinieri delle Stazioni di Comacchio e Lido degli estensi hanno arrestato G.C., 41enne residente nella provincia di Lecco, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Perquisito sul posto e a casa

Mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, i militari hanno notato l'uomo mentre era intento a cedere della sostanza stupefacente a un acquirente, che è stato successivamente fermato e segnalato alla Prefettura competente come assuntore di sostanze stupefacenti.

In seguto alle perquisizioni personale e domiciliare, l'arrestato è stato trovato in possesso di 10,74 grammi di sostenze tra hashish e marijuana, suddivisi in dosi preconfezionate e quindi pronte per essere spacciate.