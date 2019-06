Spaccio di cocaina e immigrazione clandestina: i carabinieri fermano due persone

Nella giornata di martedì 18 giugno i Carabinieri della Stazione di Olginate hanno arrestato Abozid Zahir, 33enne cittadino marocchino, irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Trovato con oltre quaranta grammi di cocaina

I Carabinieri, impegnati nell'attività di controllo del territorio all'interno del territorio comunale di Olginate, hanno eseguito, di concerto con la Polizia Locale di Olginate, una perquisizione domiciliare a carico dell’interessato, trovandolo in possesso di 40,5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e centoventi euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Denunciato un connazionale

Nell’occorso è stato anche denunciato alla locale Autorità Giudiziara un connazionale 51enne, residente sempre a Olginate, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, avendo fornito assistenza logistica al reo. L’arrestato nella mattinata di mercoledì è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo: al termine dell'udienza il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare in carcere.