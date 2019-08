Spaccio di droga, i sindaci dell'Oggionese dal Prefetto: «In campo altre iniziative di contrasto»

In questi giorni il presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Oggionese, Giuseppe Chiarella, unitamente ai Sindaci di Oggiono Chiara Narciso, di Garbagnate Monastero Mauro Colombo e di Suello Giacomo Valsecchi, è stato ricevuto dal Prefetto di Lecco Michele Formiglio. Tema dell'incontro è stato il mai sopito problema dello spaccio di droga: «Abbiamo ringraziato il Prefetto per averci ricevuti immediatamente - spiega il primo cittadino Chiarella -, subito dopo la nostra richiesta di instaurazione di un tavolo tecnico in merito al problema dello spaccio di sostanze stupefacenti sul nostro territorio. Richiesta che, come è già stato detto, non deve essere intesa come lamentela o sofferenza verso quanto sino ad ora è già stato fatto bensì come impulso per non perdere di vista un fenomeno che non cessa di esistere o di diminuire minando così il senso di sicurezza dei nostri cittadini. Si è trattato di un incontro conoscitivo e propedeutico dove i Sindaci hanno preliminarmente ringraziato, oltre al Prefetto, le Forze dell’Ordine con cui la collaborazione è massima ed ispirata a fiducia e sostegno reciproco».

In arrivo il "nuovo" controllo del vicinato

Sempre il primo cittadino di Molteno entra nei dettagli del faccia a faccia: «Il Prefetto ha sottolineato come le iniziative di contrasto a tali fenomeni debbano sempre essere coordinate con le altre Autorità atteso che iniziative scoordinate ed estemporanee possono avere un effetto contrario al risultato che si vuole raggiungere; l’invito rivolto ai Sindaci è quello di operare sempre in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le altre Autorità deputate a questo tipo di attività. Il Prefetto ha confermato di essere molto attento a questi fenomeni che risultano già essere particolarmente attenzionati e il fatto di essere stati ricevuti subito testimonia l’attenzione del Prefetto su questi temi».

Formiglio ha assicurato ai suoi interlocutori che, nei prossimi mesi, verranno messe in campo altre iniziative di contrasto al fenomeno, tra cui una nuova “versione” del controllo del vicinato tramite adozione di particolari e specifici protocolli. «Siamo molto soddisfatti - ha commentato Chiarella - per l’incontro odierno che sarà solo il primo di una lunga serie di incontri/iniziative volte quantomeno ad arginare il fenomeno “droga” presente sui nostri territori».