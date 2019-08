Beccato con l'hashish nel Sondriese: nei guai un giovane lecchese

Nelle giornate concomitanti con le festività ferragostane, i Carabinieri della Compagnia di Chiavenna hanno intensificato i propri servizi preventivi volti al contrasto della diffusione di stupefacenti. Come riportato dai colleghi di SondrioToday.it, un 20enne di Morbegno è stato tratto in arresto dai militari della Stazione di Delebio dopo che, fermato per un controllo lungo la via La Rosa del comune di Piantedo (Sondrio), è stato trovato in possesso 0,20 grammi di cocaina, ventinove grammi di marijuana, quattro grammi di hashish, un bilancino di precisione e la somma in denaro di euro trecentoventicinque euro. Non avendo alcun dubbio sul fatto che lo stupefacente non fosse destinato unicamente all’uso personale, ma che l’uomo avesse avviato una florida attività di spaccio, per lui sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei guai anche un lecchese

Stessa sorte per un 22enne della provincia di Lecco il quale, sottoposto a controllo dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in località Novate Mezzola, nei pressi del parcheggio del locale pubblico denominato “lido beach”, è stato trovato in possesso di due grammi e mezzo di hashish. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione della persona, dov'è stato rinvenuto uno zaino contenente cinque dosi di hashish del peso complessivo di cinque grammi, un bilancino di precisione, un grinder e la somma in contante di 155 euro.

Quattro sono stati invece i ragazzi deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria e dodici segnalati alla Prefettura di Sondrio perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti. In totale sono stati sequestrati 57 grammi di marijuana, 46 grammi di hashish, 1 di cocaina e 1 di eroina.