Villa Gomez: spacciatore colto in flagrante dagli agenti di Polizia, denunciato

La Polizia di Stato di Lecco, nella mattinata di martedì 6 agosto, ha effettuato uno specifico servizio di monitoraggio e contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Il Questore di Lecco assicura il controllo del territorio anche nei mesi estivi, con servizi mirati coadiuvati da personale specializzato.

Già conosciuto per "FerrHotel"

In particolare, il personale della locale Squadra Mobile, della Squadra Volanti ed un’Unità Cinofila Antidroga proveniente da Milano, hanno effettuato controlli all’interno del parco di Villa Gomez di Lecco, nel rione di Maggianico, al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Grazie al fiuto del cane antidroga, dopo accurati controlli a campione, è stato individuato uno spacciatore, idenfiticato nella persona di O.P., 23enne di nazionalità nigeriana: il giovane è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria perché sorpreso con alcuni grammi di marijuana, suddivisa in dosi e pronta per essere venduta.

Lo stesso spacciatore, precedentemente indagato nella nota indagine “Ferrhotel”, era stato arrestato a luglio scorso dalla Polizia Ferroviaria di Lecco per analogo reato.