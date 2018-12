«Non è droga, ma cardioaspririna»: arrestato presunto spacciatore attivo nell'Alto Lago

Un uomo di 58 anni di Sorico è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Gravedona ed Uniti per spaccio di droga in Alto Lago, nei paesi di confine tra le province di Como, Sondrio e Lecco.

L'indagine

L'arresto è arrivato nell'ambito dell'indagine denominata "Cardioaspirina" (dalla scusa addotta dall'uomo per giustificare quanto trovatogli addosso dai carabinieri durante una perquisizione), coordinata dal Sostituto Procuratore Alessandra Bellù e condotta dai carabinieri- che ha avuto inizio nel mese di giugno 2018.

L'arresto

L'arresto del 58enne, G.C. le sue iniziali, è avvenuto la sera della vigilia di Natale, quando l'autorià giudiziaria lariana, dopo le indagini dei carabinieri di Gravedona ha emesso l'ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo.

E' quindi scattato il blitz, già preparato nei mesi scorsi: durante l'operazione i militari hanno sequestrato 6,5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio del periodo delle festività di fine anno, due bilancini elettronici e materiale vario per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L'uomo è stato portato al carcere Bassone di Como a disposizione dell'autorità competente.