Colluttazione e spari al petto: 47enne finisce ricoverato in ospedale per una fucilata

Sparatoria, nella mattinata di martedì 19 maggio, a Esino Lario. Intorno alle 8.40, infatti, in via Monte Santo è nata una collutazione per motivi che sono ancora al vaglio della competente stazione dei Carabinieri; l'alterco è, in un secondo momento, degenerato: stando a quanto riferito da fonti sanitarie, sarebbero partiti dei colpi da un fucile che hanno raggiunto al torace P.E., 47enne della zona: all'uomo è stata causata una ferita all'arto superiore e al cavo ascellare.

Sul posto è stata inviata una squadra di soccorso mediante l'utilizzo dell'elicottero, che ha preso in carico l'uomo e l'ha trasportato, in codice giallo, presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco; in loco è giunta anche una squadra di volontari del Soccorso Bellanese. Saranno i militari a dover fare chiarezza sull'avvenimento.