Ragazzino investito da auto, grande spavento a Garlate

Investimento nelle prime ore della mattinata a Garlate. Sfortunato protagonista dell'incidente un ragazzino di 13 anni, centrato da un'auto.

È accaduto poco dopo le 7.30 in via Valmolina Inferiore. Il piccolo, insieme a un coetaneo, stava attraversando una strada per raggiungere le scuole e con ogni probabilità non si è accorto del veicolo, al volante del quale si trovava una donna, appena uscita di casa per raggiungere la Provinciale. L'impatto, purtroppo, è stato inevitabile e ha coinvolto soltanto il 13enne.

Immediata la chiamata al 118: sul posto un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, un'automedica dell'Aat, gli agenti del Comando intercomunale Pescate/Garlate. Allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco.

Il ragazzino è stato trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo, fortunatamente senza gravi conseguenze e con una prognosi di tre giorni. Soltanto un grande spavento per lui e i suoi familiari.