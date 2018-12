Sputi, petardi e insulti contro i vigili: denunciati 28 ragazzini

Dopo la stupida "bravata" dei ragazzini sdraiati sull'asfalto a sfidare le auto in transito, un altro episodio, molto più grave, ha per protagonisti un gruppo di giovani.

A Sesto San Giovanni, mercoledì, decine di ragazzi hanno concluso la propria serata cantando e urlando sotto i palazzi, minacciando apertamente gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, in Piazza della Resistenza, su richiesta dei residenti. All'arrivo dei "ghisa", infatti, alcuni ragazzi hanno cominciato a sputare, aizzando gli altri contro gli agenti. Due giovani sono stati così identificati e denunciati, ma proprio in quel momento l'equipaggio della Polizia locale è stato accerchiato dal "branco", che ha fatto esplodere un petardo a pochi metri. Qualche istante dopo ne è stato lanciato un secondo proprio sotto la pattuglia. A quel punto i vigili hanno chiesto aiuto a Esercito, Polizia e Carabinieri. Nemmeno l'arrivo delle forze dell'ordine ha però calmato i ragazzi, che hanno continuato a insultare gli agenti prima di scappare. Nella fuggi-fuggi sono stati fermati comunque in ventotto, tutti fra i quattordici e i vent'anni, identificati e denunciati.

Il sindaco: «Episodio grave e inaccettabile»

Durissimo il commento del sindaco di Sesto Roberto Di Stefano, come riportano i colleghi di Milano Today. «Ritengo particolarmente grave questo episodio - spiega - e l'atteggiamento tenuto da questi ragazzini verso uomini in divisa e forze dell'ordine. Esprimo solidarietà e la mia vicinanza agli agenti della Polizia locale, professionali ed efficienti come al solito. È inaccettabile inveire e lanciare petardi contro agenti, colpevoli solamente di aver chiesto loro di non disturbare la quiete pubblica».