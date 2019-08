Super 36 temporaneamente chiusa a Garbagnate Monastero per il recupero di un veicolo incidentato

Per consentire le operazioni di rimozione di un veicolo incidentato, la carreggiata nord della statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è stata temporaneamente chiusa nel pomeriggio di oggi, sabato 31 agosto, in corrispondenza del km 36,555, a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco.

Come reso noto in una nota diffusa da Anas, la circolazione in direzione Svizzera è stata deviata in uscita allo svincolo di Garbagnate Monastero, al km 36,500, e successivo rientro sulla statale al km 36,700.

Le squadre di soccorso, le Forze dell'Ordine e il personale Anas sono sul posto per la regolazione della viabilità e per riaprire al traffico la carreggiata appena possibile. L'incidente in questione si è verificato nel primo pomeriggio e ha interessato un motociclista. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 14, la strada è stata poi riaperta intorno alle 17.