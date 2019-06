Domenica di "passione" sulle strade lecchesi: traffico verso Nord già paralizzato

Era attesa, la domenica di fuoco. Non solo per via delle alte temperature regalate da questa fine giugno bollente, ma soprattutto per le problematiche delle strade lecchesi che stanno causando enormi disagi alla viabilità nel nostro territorio. Dopo un sabato "nero", la domenica si prospetta infernale, per via dell'alto numero di automobilisti che si stanno mettendo in marcia - come sempre - verso Nord, tra lago e monti, alla ricerca di refrigerio dalla canicola.

La chiusura della SS36 all'altezza della galleria del Monte Barro (ma solo in direzione Nord), causa caduta di calcinacci nella giornata di ieri, ha originato una paralisi del traffico già in queste prime ore della domenica. Quasi impossibile, se non con tempi lunghissimi, riuscire a giungere dalla Brianza a Lecco. Anas ha comunicato che la galleria resterà chiusa anche oggi, la speranza di tutti gli utenti è in una riapertura a inizio settimana.

Vigili impegnati in tutto il territorio

Ore 10 - Il primo aggiornamento giunge da Pescate, dove il sindaco Dante De Capitani comunica «Tutto gia bloccato, ho mandato i vigili all'imbocco della SS36 sopra il ponte per far scorrere il traffico verso Lecco».

Tutto bloccato anche in entrata a Lecco, con semafori spenti e presidio degli agenti di Polizia locale nel tentativo di far scorrere il traffico. Situazione simile sul Terzo Ponte: da Malgrate, in direzione Sondrio, i veicoli vengono "dirottati" a Pescate per introdursi sulla SS36, con inevitabile ingolfamento.

In serata Lungolago di Lecco chiuso

La situazione critica dovrebbe protrarsi sino al primo pomeriggio. È probabile che in serata il traffico si sposterà sulla direzione opposta per il rientro. Ricordiamo che il lungolago di Lecco sarà interdetto al traffico dalle ore 20 alle 24 per via della Festa del lago e della montagna e dello spettacolo pirotecnico.

La coda tra Garlate e Lecco

