Sassi sul viadotto a Dervio, chiusa la SS36 fra Bellano e Colico

Nuovi disagi per gli automobilisti e gli utenti della Strada Statale 36 "del Lario e dello Spluga". E a cascata sulle arterie viabilistiche del territorio. Ma questa volta è per una questione di sicurezza.

Il tratto tra Bellano e Colico, in direzione Nord, è infatti chiuso al traffico dalla tarda serata di domenica.

Ciò si è reso necessario a seguito della caduta di sassi sul viadotto del Fiume Varrone nel comune di Dervio. Fino a nuova comunizione, dunque, il traffico in direzione Valtellina è dirottato sulla Strada Provinciale 72 a lago.

Come ha annunciato l'Amministrazione comunale di Bellano, saranno possibili rallentamenti e code in centro paese e in direzione Nord. Sono dunque settimane complicate per il traffico sulle nostre strade, complici cantieri - come quello previsto a Isella - ma anche il dissesto idrogeologico: vale la pena ricordare che in località Tre Madonne, fra Bellano e Varenna, vige ancora il senso unico alternato a seguito dell'ultimo smottamento.

La nota di Anas