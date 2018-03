Pasqua in arrivo, riapre temporaneamente la Lecco-Ballabio

Arriva la Pasqua e Anas, come comunicato ai comuni interessati, ha deciso di riaprire la SS36/Dir Lecco-Ballabio in direzione di Lecco. Come fatto sapere dall'Amministrazione lecchese, il tratto di strada resterà aperto per tutto il periodo pasquale, da venerdì 30 marzo a martedì 3 aprile inclusi. Le giornate di chiusura del cantiere verranno recuperate da mercoledì 4 aprile per 2/3 giorni, quando saranno portati a termine i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale.

Durante questi giorni resteranno in vigore gli accorgimenti già ottenuti allo scopo di agevolare il transito in direzione di Lecco, ovvero l'apertura della nuova Lecco-Ballabio nell'ora di punta, sino alle 8:30, per consentire a chi proviene dalla Valsassina di raggiungere agevolmente luoghi di lavoro e di studio e svolgere le proprie attività, nonché l'impiego di movieri sulla vecchia strada per 7 ore lavorative. Invariati gli orari di chiusura e riapertura della strada.