Un mese dopo lo smottamento, sabato mattina riapre la SS36 a Lierna

Altra buona notizia per gli utenti che percorrono quotidianamente la SS36. Dopo la posa del ponte di Annone e la riapertura del tratto ad Annone, si registra con favore la riapertura del tratto di SS36 a Lierna chiuso un mese fa per la caduta di grossi massi.

Sono state ultimate le operazioni necessarie alla messa in sicurezza del versante roccioso di Lierna, prospiciente la Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”. Sabato mattina alle ore 6 sarà riaperta al traffico la carreggiata Nord tra Mandello del Lario e Varenna, ma per consentire il ripristino della regolare viabilità, nella notte di oggi sarà eseguito l'intervento tecnico lungo la carreggiata Sud, i cui allestimenti sono stati modificati a fine aprile per il transito a doppio senso di marcia.

La chiusura della carreggiata Sud è programmata dalle 21 di questa sera alle 6 di domani nel tratto compreso tra Abbadia Lariana, al km 57,750 e Bellano, al km 75,350, con deviazione del traffico sulla Provinciale 72. Durante la chiusura i tecnici e le squadre specializzate di Anas ripristineranno la segnaletica orizzontale e verticale lungo l'intero tratto ed eseguiranno il montaggio delle barriere in corrispondenza dei due bypass, lunghi 30 metri ciascuno, e aperti a pochi giorni dall'evento franoso per consentire la modifica della viabilità.

Montata una rete paramassi di 100 metri

La carreggiata Nord, chiusa a fine aprile in seguito alla frana di alcuni massi, è rimasta interdetta al transito per consentire la messa in sicurezza dell’ampio versante roccioso. In seguito a un primo disgaggio di circa 40 metri cubi di materiale, eseguito dai rocciatori a una quota di circa 200 metri sulla pendice, Anas ha avviato il montaggio di una rete paramassi lunga circa 100 metri e alta 5, in grado di resistere all'impatto di rocce di grandi dimensioni. Nel frattempo i tecnici hanno anche effettuato il ripristino della volta della galleria paramassi "Scoglio", lesionata dalla caduta di un masso.

Rimossa la barriera in calcestruzzo

È stata infine rimossa la barriera in calcestruzzo di 90 metri posizionata sulla carreggiata Nord che in caso di nuovi distacchi avrebbe impedito al materiale di raggiungere la carreggiata sud aperta al transito. Ultimati tutti gli interventi previsti, alle ore 6 di domani entrambe le carreggiate torneranno regolarmente percorribili senza limitazioni.