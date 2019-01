SS36 come una discarica: rifiuti abbandonati nelle piazzole di sosta

Un problema annoso che si trascina da anni, a testimonianza del grado di inciviltà di molti, troppi cittadini. Le aree di sosta lungo la SS36 sono ormai considerate vere e proprie discariche a cielo aperto, come testimoniano le foto che vi mostriamo, scattate al km 66 (zona Mandello) in direzione Sud e pubblicate da un cittadino lecchese su alcuni gruppi Facebook. Una situazione che si protrae, come ricorda l'autore, da settimane.

Le immagini hanno fatto ben presto il giro dei social, suscitando reazioni di sdegno da parte di cittadini che chiedono un immediato intervento alle istituzioni competenti e a Anas. Interventi che, a dirla tutta, sono stati svolti più volte nel corso del recente passato ma senza sortire effetti, così come non sono servite da deterrente le telecamere. Gli incivili, purtroppo, sono rimasti tali.