Pluripregiudicato, da cinque mesi perseguitava la sua ex fidanzata: consegnato il decreto di avvicinamento

La Polizia di Stato di Lecco, sabato 23 novembre, ha rintracciato Z.S., cittadino marocchino pluripregiudicato nato nel 1992, che da circa cinque mesi perseguitava la sua ex compagna di 36 anni con molestie e minacce, consistite in aggressioni verbali e fisiche tra le mura domestiche.

In seguito alla denuncia presentata dalla donna gli agenti della Squadra Mobile, al termine di un’immediata attività d'indagine volta alla ricostruzione delle condotte tenute dall’indagato, hanno permesso al Pm titolare del procedimento di chiedere e ottenere, a carico dello stesso cittadino marocchino, l’emissione da parte del G.I.P. del Tribunale di Lecco dell’ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima e dei luoghi frequentati dalla stessa e dai suoi figli.

Stalker rintracciato a Olginate

Lo stalker è stato rintracciato domenica 24 novembre dagli agenti della Squadra Mobile, appostati sotto la sua abitazione ad Olginate. L’attesa ha premiato gli operanti, che hanno riconosciuto lo stalker e lo hanno condotto in Questura per la notifica della misura. Come previsto dalla normativa, anche la vittima è stata informata del divieto di avvicinamento del suo aguzzino.