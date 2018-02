Starbucks sbarca a Milano e offre centinaia di posti di lavoro

Starbucks sbarca a Milano. E anche a Lecco l'interesse è già altissimo, sia per la futura clientela sia, soprattutto, per le centinaia di posti di lavoro offerti dalla catena statunitense di caffetterie che per la prima volta aprirà un suo locale in Italia, destinato a diventare il più grande d'Europa.

Dove? Nell'ex Palazzo Poste in piazza Cordusio nel capoluogo meneghino. I preparativi fervono, la data dell'inaugurazione dovrebbe aggirarsi tra settembre e ottobre 2018.

Starbucks ha già avviato nei giorni scorsi il reclutamento dei candidati per lavorare nella sua prima caffetteria italiana. L'organico previsto è di 150 lavoratori, più altre centinaia nel prossimo futuro. L'intenzione del colosso americano è infatti allestire altri punti vendita entro fine 2019 sempre a Milano, mentre iniziano a circolare le prime voci riguardo una possibile apertura anche a Roma.

Starbucks apre in Italia lo store più grande d'Europa

„Le candidature dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2018. I profili richiesti sono quelli di bartender, baristi ed esperti di mixologia; si cercano anche associate manager. I contratti previsti sono sia full che part time.“



Anche i lecchesi si stanno interessando all'iniziativa, cominciando a proporsi per un posto di lavoro.

Questo il link per presentare la propria candidatura.