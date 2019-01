Statale 36: parzialmente riaperta la Valassina nel tratto interessato dall'incidente

E' stata parzialmente riaperto il tratto della Valassina, sulla Strada Statale 36, dopo le conseguenze del brutto incidente avvenuto nella mattinata di venerdì all'altezza dell'uscita per Arosio e Briosco, in direzione nord. La circolazione fluisce ancora con difficoltà mentre si attende l'intervento di riasfaltatura nel tratto coinvolto nel sinistro, circa cento metri. Pesanti le conseguenze sulla viabilità nei comuni limitrofi, in cui è stata deviata la circolazione dei veicoli.

L'incidente dell'Epifania

Domenica domenica 6 gennaio, nel corso della mattinata, si è reigistrato un altro sinistro in quel punto. Quattro i veicoli e sei le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente, causato da un uomo cehe non si sarebbe accorto della coda.

Il brutto incidente: cisterna capovolta

Nello schianto sono rimaste coinvolte una cisterna carica di benzina, poi ribaltatasi, e altri due mezzi.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7.15, coinvolgendo anche un'Audi A1 e un Fiat Ducato. Tre i feriti (un 41enne alla guida del mezzo pesante, una donna di 52 e un uomo di 60). Il più grave, il 60enne al volante dell'Audi, è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Desio; i conducenti della cisterna e del furgone sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Vimercate e di Carate in codice verde, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 con tre ambulanze e un'automedica, oltre ai Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e il personale di Anas. La statale è stata chiusa nel tratto dell'incidente: verso Sud è stata istituita l'uscita obbligatoria a Briosco, verso Nord a Verano Brianza. La ricostruzione della dinamica del sinistro è stata affidata alla Polizia stradale.