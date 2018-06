Lavori in galleria: chiudono alcuni tratti della Statale 36

A partire da lunedì 11 giugno, per lavori di manutenzione su alcune gallerie, saranno previste limitazioni al traffico, unicamente in orario notturno (dalle ore 21,00 alle ore 5,00), sulle strade statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, 45 Bis e 45 ter “Gardesana Occidentale”, nelle province di Lecco e Brescia

Sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga”, nelle notti comprese tra lunedì 11 e venerdì 15 maggio il traffico sarà interdetto alternativamente in entrambe le direzioni dal km 75,350 al km 92,400 e dal km 57,700 al km 75,350. Il traffico sarà deviato in loco sulla viabilità provinciale e comunale. I territori comunali coinvolti dal provvedimento sono: Dervio, Bellano, Varenna, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana.

Nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 giugno, per interventi all’interno della galleria “Monte Covolo”, rimarrà chiuso al traffico il tratto della strada statale 45 bis tra il km 65,800 e il km 66,200, alternativamente in entrambi i sensi di marcia. Le stesse limitazioni saranno attive nella notte successiva tra il km 65,800 e il km 62,150, per interventi sulla galleria “San Biagio”. Le deviazioni saranno segnalate in loco in direzione della viabilità alternativa costituita dalle strade provinciali 116 e 26e dalla viabilità comunale. I territori comunali interessati sono: Villanova su Clisi, Gavardo e Legnano.

Nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 giugno, per interventi sulle gallerie “Monte Castello” e “La Guarda”, nei territori comunali di Villanova su Clisi e Vobarno, chiuso al traffico alternativamente in entrambe le direzioni il tratto tra il km 0,000 e il km 4,400 della strada statale 45 Ter. Il percorso alternativo per i veicoli diretti a Valsabbia è costituito dalle provinciali 116 e IV, con uscita obbligatoria allo svincolo di Villanuova. Per i veicoli diretti invece in direzione Brescia, attraverso le medesime provinciali, l’uscita obbligatoria è prevista allo svincolo di Roè Volciano, in località Tormini. Infine per i veicoli provenienti da Trento per qualsiasi direzioni saranno deviati lungo la strada provinciale IV, in località Collio, con uscita obbligatoria allo svincolo di Vobarno.